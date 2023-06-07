5 расставшихся пар, по которым мир до сих пор скучает

Их отношения закончились давным-давно, но публика до сих пор с грустью вспоминает эти красивые пары.

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Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Их брак продлился несколько лет, а финал обсуждал весь мир. Несмотря на популярность Брэда и Анджелины, поклонники актера до сих пор считают, что лучшей пары для него, чем милашка Дженнифер быть не может. Поэтому с такой надеждой они восприняли слухи о возможном возвращении Питта к Энистон. К сожалению, экс-влюбленные остались друзьями, но романтических чувств между ними не вспыхнуло заново.

Брюс Уилис и Деми Мур

Одна из самых трогательных историй любви Голливуда закончилась, когда Деми влюбилась в Эштона Катчера. Тогда поклонники были в ужасе: как артистка могла променять надежного и обаятельного Брюса на молодого ловеласа. После развода Деми и Эштона поклонники надеялись, что бывшие супруги снова станут парой. Но вместо этого они поддерживают самую трогательную дружбу в Голливуде. Карантин во время коронавируса большая семья переживала вместе, а сейчас Деми помогает ухаживать за бывшим мужем, у которого обнаружили деменцию.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Они были образцом любимого тропа — роковая красавица и обаятельный хулиган. Несмотря на то, что отношения пары всегда были весьма сложными, ими восхищались. Сейчас, по слухам, Моника счастлива с режиссером Тимом Бертоном, многие поклонники до сих пор надеются, что однажды Венсан и его бывшая жена снова обретут друг друга.

Райан Гослинг и Рейчел Макадамс

После выхода на экраны «Дневника памяти» Райан и Рейчел стали любимцами Голивуда, их роман продлился недолго, но привлекательность актеров заставляет до сих пор скучать по их совместным выходам в свет и на красные дорожки.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес