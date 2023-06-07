83-летний американский актер и режиссер Аль Пачино впервые прокомментировал беременность своей 29-летней возлюбленной Нур Альфаллах. Об этом сообщает Daily Mail.

Кинозвезда поделилась своими истинными мыслями о предстоящем рождении четвертого ребенка с журналистом во время прогулки по Лос-Анджелесу. Мужчина опроверг все слухи о нежеланном ребенке и назвал беременность "особенным событием".

Актер отметил, что у него есть дети, и всегда вести о предстоящем пополнении в семействе приносили ему радость. Однако на этот раз все по-особенному: Аль Пачино в следующем году отметит свое 84-летие, поэтому и рождение четвертого ребенка воспринимается им более ярко, чем в боле молодые годы.

Слухи об отношениях пары появились в середине апреля после того, как звезда "Крестного отца" был замечен со спутницей за совместным ужином в Лос-Анджелесе. Позже стало известно, что Аль Пачино и ТВ-продюсер Нур Альфалла сошлись еще в 2020 году.