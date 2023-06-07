Волочкова сфотографировалась в бане обнаженной
Обнаженной в бане сфотографировалась балерина Анастасия Волочкова. Кадром из парной она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На снимке звезда позирует, вытянувшись в поперечном шпагате и прикрыв тело банным веником.
«Пока мою домашнюю баню полностью реконструируют, я наслаждаюсь парением в одной из моих любимых бань в Одинцове. Полку парной я, конечно же, измерила мерой моего шпагата», — подписала пост Волочкова.
Подписчики раскритиковали откровенную публикацию балерины.
«Обязательно голой фоткаться?», «Эти позы пора поменять», «Со шпагатом и вечно голая», — возмутились они.
Некоторые фолловеры похвалили Волочкову за неординарность.
Балерина неоднократно рассказывала подписчикам о своей любви к банным процедурам и публиковала фото из парной.