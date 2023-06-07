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Волочкова сфотографировалась в бане обнаженной

Обнаженной в бане сфотографировалась балерина Анастасия Волочкова. Кадром из парной она поделилась в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Волочкова сфотографировалась в бане обнаженной
© Мослента

На снимке звезда позирует, вытянувшись в поперечном шпагате и прикрыв тело банным веником.

«Пока мою домашнюю баню полностью реконструируют, я наслаждаюсь парением в одной из моих любимых бань в Одинцове. Полку парной я, конечно же, измерила мерой моего шпагата», — подписала пост Волочкова.

Подписчики раскритиковали откровенную публикацию балерины.

«Обязательно голой фоткаться?», «Эти позы пора поменять», «Со шпагатом и вечно голая», — возмутились они.

Некоторые фолловеры похвалили Волочкову за неординарность.

Балерина неоднократно рассказывала подписчикам о своей любви к банным процедурам и публиковала фото из парной.

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