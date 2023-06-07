Певец Трофимов заявил, что не понимает строгих родителей

Певец Сергей Трофимов поделился в прямом эфире mk.ru мнением, как стоит воспитывать детей.

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Трофимов признался, что не понимает, зачем необходимо быть строгим родителем. Артист считает, что миром правит любовь. По его мнению, нормальные отношения выстраиваются, когда родитель интересуется жизнью ребенка и разговаривает с ним.

Трофимов не знает, кем его дети станут по профессии. Он отметил, что его сын хорошо играет на барабанах.

«Я вообще считаю, что человек воспитывается сам, глядя на то, как ведет себя родитель», — заключил артист.

У Трофимова есть трое детей. Старшая дочь Анна родилась в 1989 году от первой жены Натальи. Артист рассказывал, что испытывает вину перед девушкой, так как она тяжело переживала развод родителей.