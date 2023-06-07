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Алена Свиридова сообщила о планах провести все лето в Крыму

Российская певица Алена Свиридова поделилась с журналистами планами на лето. По словам заслуженной артистки, теплое время года она намерена провести в своем доме на территории Крыма.Знаменитость призналась, что считает это место настоящим раем. Там звезду окружают «море, лодки, розы и фрукты», сообщила Свиридова в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Свиридова сообщила о планах провести все лето в Крыму
© Слово и Дело

«Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела: ездить на гастроли, на съемки», — рассказала певица.

В завершение звезда сообщила, что очень любит путешествовать. По словам знаменитости, на полуострове к ней всегда относились хорошо.

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