Алена Свиридова сообщила о планах провести все лето в Крыму
Российская певица Алена Свиридова поделилась с журналистами планами на лето. По словам заслуженной артистки, теплое время года она намерена провести в своем доме на территории Крыма.Знаменитость призналась, что считает это место настоящим раем. Там звезду окружают «море, лодки, розы и фрукты», сообщила Свиридова в интервью изданию Teleprogramma.pro.
«Это рай в отдельно взятом месте, которое я сотворила сама. Вот оттуда и буду вести все дела: ездить на гастроли, на съемки», — рассказала певица.
В завершение звезда сообщила, что очень любит путешествовать. По словам знаменитости, на полуострове к ней всегда относились хорошо.