Свиридова сообщила о планах провести все лето в Крыму

Российская певица Алена Свиридова поделилась с журналистами планами на лето. По словам заслуженной артистки, теплое время года она намерена провести в своем доме на территории Крыма.Знаменитость призналась, что считает это место настоящим раем. Там звезду окружают «море, лодки, розы и фрукты», сообщила Свиридова в интервью изданию Teleprogramma.pro.