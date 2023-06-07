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Королева Камилла рассказала, какие тренировки помогают ей держать спину прямо в 75 лет

С новым статусом количество обязанностей Её Величества только увеличилось. И, несмотря на то что королеве Камилле уже 75, с приобретением нового статуса после смерти свекрови она не стала менее активной. Выполнять обязанности члена семьи монарха ей помогают регулярные тренировки.

Королева Камилла рассказала, как ей удается держать спину прямо в 75 лет
© Чемпионат.com

Оказывается, Камилла просто обожает балет. Она посещает специальные курсы под названием «Серебряный лебедь». Эти занятия были разработаны Королевской академией танца специально для тех, кому больше 55 лет. Теперь понятно, откуда у Камиллы такая царственная осанка. По мнению монаршей особы, эти занятия не только помогают держать мышцы в тонусе, но и дисциплинируют, так как нужно держать в напряжении сразу всё тело и следить за каждым движением.

Кроме балетных тренировок, Камилла также занимается пилатесом. Каждое утро она начинает с зарядки, обычно это 10–20 минут упражнений. Ещё супруга Карла III большая любительница пеших прогулок. Она регулярно находит время на ходьбу на свежем воздухе. В этом они схожи с умершей Елизаветой II, которую часто можно было заметить на прогулке со своими корги.

Главный секрет королевской особы — регулярность, она помнит про активность каждый день. И выбирать то, что нравится: Камилла искренне любит и балет, и пилатес.

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