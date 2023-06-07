Королева Камилла рассказала, как ей удается держать спину прямо в 75 лет

С новым статусом количество обязанностей Её Величества только увеличилось. И, несмотря на то что королеве Камилле уже 75, с приобретением нового статуса после смерти свекрови она не стала менее активной. Выполнять обязанности члена семьи монарха ей помогают регулярные тренировки.

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Оказывается, Камилла просто обожает балет. Она посещает специальные курсы под названием «Серебряный лебедь». Эти занятия были разработаны Королевской академией танца специально для тех, кому больше 55 лет. Теперь понятно, откуда у Камиллы такая царственная осанка. По мнению монаршей особы, эти занятия не только помогают держать мышцы в тонусе, но и дисциплинируют, так как нужно держать в напряжении сразу всё тело и следить за каждым движением.

Кроме балетных тренировок, Камилла также занимается пилатесом. Каждое утро она начинает с зарядки, обычно это 10–20 минут упражнений. Ещё супруга Карла III большая любительница пеших прогулок. Она регулярно находит время на ходьбу на свежем воздухе. В этом они схожи с умершей Елизаветой II, которую часто можно было заметить на прогулке со своими корги.