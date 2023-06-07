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Мать Тимати Симона Юнусова заявила, что ежедневно общается с возлюбленной рэпера

Мать Тимати Симона Юнусова ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопрос подписчика, куда «пропала» возлюбленная рэпера Валентина Иванова.

Мать Тимати заявила, что ежедневно общается с возлюбленной рэпера
© Газета.Ru

Юнусова заявила, что Иванова никуда не пропадала. Более того, мать артиста ежедневно общается с возлюбленной сына.

Слухи о расставании Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати — «Газета.Ru») и Валентины Ивановой ходят с декабря 2022 года. Они обострились после того, как звезды перестали публиковать совместные фото в социальных сетях.

Тимати и Иванова впервые вышли в свет вместе в апреле 2022 года. В декабре пара появилась на 10-летней годовщине свадьбы артиста Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Тимати ни разу не был женат, но у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. Музыкант поддерживает отношения с детьми и периодически ездит с ними на отдых за границу.

В мае 2023 года мать Тимати прокомментировала откровенные фото Ивановой в соцсетях. Она отметила, что ничего не имеет против таких снимков. Женщина напомнила, что возлюбленная сына работает моделью.

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