Мать Тимати заявила, что ежедневно общается с возлюбленной рэпера

Мать Тимати Симона Юнусова ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопрос подписчика, куда «пропала» возлюбленная рэпера Валентина Иванова.

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Юнусова заявила, что Иванова никуда не пропадала. Более того, мать артиста ежедневно общается с возлюбленной сына.

Слухи о расставании Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати — «Газета.Ru») и Валентины Ивановой ходят с декабря 2022 года. Они обострились после того, как звезды перестали публиковать совместные фото в социальных сетях.

Тимати и Иванова впервые вышли в свет вместе в апреле 2022 года. В декабре пара появилась на 10-летней годовщине свадьбы артиста Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Тимати ни разу не был женат, но у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. Музыкант поддерживает отношения с детьми и периодически ездит с ними на отдых за границу.