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Певица Ханна назвала себя строгой матерью

Артистка рассказала о своем воспитании детей.

Певица Ханна назвала себя строгой матерью
© WomanHit.ru

Певица Ханна в разговоре с «Пятым каналом» назвала себя строгой мамой.

Она поведала, что допускает некоторые ограничения для своих дочерей. В частности, она упомянула, что детям запрещено смотреть мультики и есть сладкое по понедельникам, вторникам и четвергам.

Как считает сама Ханна, такой режим вырабатывает в детях дисциплину. Она также упоминала, что, в силу возраста, ее дочки пока не полюзуются гаджетами.

Также певица не считает нужным ругать детей за оценки и сама не станет так делать, когда придет время: «Я очень адекватная мама», — заявила Ханна.

Певица воспитывает двух дочерей — четырехлетнюю Адриану и пятимесячную Камиллу от продюсера Павла Курьянова, работающего под псевдонимом Пашу.

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