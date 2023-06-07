Певица Ханна назвала себя строгой матерью
Артистка рассказала о своем воспитании детей.
Певица Ханна в разговоре с «Пятым каналом» назвала себя строгой мамой.
Она поведала, что допускает некоторые ограничения для своих дочерей. В частности, она упомянула, что детям запрещено смотреть мультики и есть сладкое по понедельникам, вторникам и четвергам.
Как считает сама Ханна, такой режим вырабатывает в детях дисциплину. Она также упоминала, что, в силу возраста, ее дочки пока не полюзуются гаджетами.
Также певица не считает нужным ругать детей за оценки и сама не станет так делать, когда придет время: «Я очень адекватная мама», — заявила Ханна.
Певица воспитывает двух дочерей — четырехлетнюю Адриану и пятимесячную Камиллу от продюсера Павла Курьянова, работающего под псевдонимом Пашу.