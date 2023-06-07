Звезда «Зачарованных» заявила, что рак дал метастазы в ее мозг

Звезда «Зачарованных» Шеннэн Доэрти заявила, что рак дал метастазы в ее мозг
Звезда сериалов «Зачарованные» и «Беверли Хиллз 90210» Шэннен Доэрти заявила о том, что рак груди дал метастазы в ее мозг. Актрису, высказавшуюся в социальных сетях, цитирует CBS.
«5 января компьютерная томография показала метастазы в мозгу. 12 января я прошла через первый цикл радиотерапии, можно понять мой страх», — рассказала она в подписи к видео, на котором плачет перед сеансом лечения. «Страх... Смятение... И все не вовремя... Вот как выглядит рак», — добавила она.
Рак груди у Доэрти обнаружили в 2015 году. В 2016 году метастазы нашли в лимфоузлах актрисы, и ей пришлось перенести восемь циклов химио- и радиотерапии.
В апреле 2023 года стало известно, что Доэрти разводится с мужем Куртом Исваринко после 11 лет брака. В многочисленных интервью она признавалась, что супруг помог ей пережить онкозаболевание.
«Рак укрепил нас. Теперь мы с Куртом гораздо сильнее ценим друг друга», — объясняла она.