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Дочь Славы сообщила о проблемах со здоровьем сына

Александра Морозова, дочь певицы Славы, 30 марта родила мальчика. Для начинающей артистки этот ребенок стал первенцем.

Дочь Славы сообщила о проблемах со здоровьем сына
© WomanHit.ru

Недавно Морозова поделилась со своими подписчиками проблемой — у малыша обнаружили проблемы со здоровьем. Все дело в том, что у маленького Арсения повышенный мышечный тонус. Александра рассказала, что из-за этой проблемы ребенок испытывает дискомфорт.

«Наш врач-педиатр сказала, что у нас повышенный тонус мышцы. Поэтому нужно на протяжении двух недель делать массаж. А еще мы решили позаниматься аквааэробикой», — рассказала артиска в соцсетях.

Дочь певицы Славы незамедлительно последовала врачебному совету и записала мальчика на курсы массажа и аквааэробики.

«Мы активно занимаемся массажем и аквааэробикой (это плавание в ванночке). Сегодня наше третье занятие — мы будем плавать. А до этого было два занятия массажа. Очень все это интересно!» — рассказала Морозова.

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