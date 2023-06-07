Актер Георгий Штиль рассказал о драке с Высоцким

Штиль отметил, что впервые увидел певца во время посещения спектакля «Добрый человек из Сезуана» в Москве. Он признался, что встретился с Высоцким и Валерием Золотухиным в фойе театра и поначалу их не узнал. Артист чуть не начал в драку после того, как исполнитель пошутил про то, что он из Санкт-Петербурга.