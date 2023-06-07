Актер Георгий Штиль рассказал о драке с Высоцким
Актер Георгий Штиль рассказал в беседе с Prozvezd о его первой встрече с певцом Владимиром Высоцким.
Штиль отметил, что впервые увидел певца во время посещения спектакля «Добрый человек из Сезуана» в Москве. Он признался, что встретился с Высоцким и Валерием Золотухиным в фойе театра и поначалу их не узнал. Артист чуть не начал в драку после того, как исполнитель пошутил про то, что он из Санкт-Петербурга.
«Я вспылил и схватил его за шею, закричав, что буду давить москвичей. «Эй, эй, потише, я же пошутил», – сказал мне обидчик, освобождая свою шею от моей руки. Я прошел в зал. Смотрю спектакль. И вдруг на сцене появляются эти двое, что в фойе мне встретились. Тот, который с гитарой — Высоцкий, а с аккордеоном — Золотухин», — рассказал актер.
Позже Штиль встретил Высоцкого на съемках фильма Геннадия Полока «Интервенция». Он уточнил, что на площадке они подружились. Актер поддерживал общение с певцом до конца его дней. Владимира Высоцкого не стало 25 июля 1980 года.