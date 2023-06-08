Дочь Федосеевой-Шукшиной отказалась раскрывать подробности

Дочь госпитализированной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отказалась раскрывать подробности о здоровье матери. Об этом она заявила в разговоре с «Пятым каналом».

© Лента.ру

Ранее сообщалось, что актрисе был установлен электрокардиостимулятор. Шукшина не стала подтверждать или опровергать эту информацию.

«Мы согласились и подтвердили, чтобы не было лишнего шума вокруг, что все медицинские данные по поводу пациента засекречены», — заявила она.

Дочь артистки также отметила, что на данный момент Федосеева-Шукшина проходит терапию, и медицинский персонал осуществляет все необходимые манипуляции. Она также призвала «не распространять ложные данные, взятые из ниоткуда».