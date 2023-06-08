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Дочь Федосеевой-Шукшиной отказалась раскрывать подробности о здоровье артистки

Дочь госпитализированной народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отказалась раскрывать подробности о здоровье матери. Об этом она заявила в разговоре с «Пятым каналом».

Дочь Федосеевой-Шукшиной отказалась раскрывать подробности
© Лента.ру

Ранее сообщалось, что актрисе был установлен электрокардиостимулятор. Шукшина не стала подтверждать или опровергать эту информацию.

«Мы согласились и подтвердили, чтобы не было лишнего шума вокруг, что все медицинские данные по поводу пациента засекречены», — заявила она.

Дочь артистки также отметила, что на данный момент Федосеева-Шукшина проходит терапию, и медицинский персонал осуществляет все необходимые манипуляции. Она также призвала «не распространять ложные данные, взятые из ниоткуда».

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

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