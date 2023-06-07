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Глюкоза показала фото в откровенном платье в честь 37-летия

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала откровенные фото в честь 37-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Глюкоза показала фото в откровенном платье в честь 37-летия
© Lenta.ru

На размещенных снимках певица предстала в асимметричном коричневом мини-платье, которое облегало ее тело и обнажало спину и часть не прикрытой бюстгальтером груди. Звезда распустила подстриженные по плечи волосы оттенка блонд, накрасила губы нюдовой помадой, а также нанесла блестящие тени на веки и подчеркнула глаза черной подводкой.

«К своим 37 я чувствую, что становлюсь лучше именно для самой себя. (...) Чувствую, что выросла ментально и вновь вернулась к тому, что, главное, в себе нужно беречь доброту», — подписала кадры знаменитость.

Ранее Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности. Певица призналась, что на пальце ее ноги отсутствует ноготь. Однако, несмотря на этот недостаток, она старается ценить свою внешность.

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