Анастасия Костенко купила квартиру в Москве

«Мои мечты сбываются. Десять лет назад я переехала в Москву и поняла, что обязательно куплю себе квартиру. Для меня принципиально важно было сделать это самой. Три года я ждала этот день, представляла — и вот. Получите — распишитесь, как говорится», — написала супруга футболиста.