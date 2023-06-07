Кайли Дженнер похвасталась часами пятилетней дочери за миллионы

Знаменитость сняла видео, в котором сделала распаковку сумки люксовой марки Bottega Veneta стоимостью 4500 долларов (365 тысяч рублей). На размещенных кадрах модель в белом кроп-топе сидит в автомобиле, демонстрируя зрителям свои личные вещи, среди которых оказались золотые часы модели Day-Date ювелирного бренда Rolex.

«Повседневные часы Сторми, которые раньше были моими. Она надевала их на свой день рождения и после этого решила перестать их носить», — пояснила Дженнер в публикации.

В феврале 2019 года Кайли Дженнер также подарила своей на тот момент годовалой дочери Сторми бриллиантовое колье. На размещенных в сети кадрах видно, как девочка бегает по квартире в черной одежде, черно-белых кроссовках Nike, а на ее шее — массивное украшение, усыпанное драгоценными камнями.