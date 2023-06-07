$81.46+0.2187.17+0.21

Кайли Дженнер похвасталась часами Rolex пятилетней дочери за миллионы рублей

Американская телезвезда Кайли Дженнер похвасталась роскошными часами пятилетней дочери Сторми. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Кайли Дженнер похвасталась часами пятилетней дочери за миллионы
© Lenta.ru

Знаменитость сняла видео, в котором сделала распаковку сумки люксовой марки Bottega Veneta стоимостью 4500 долларов (365 тысяч рублей). На размещенных кадрах модель в белом кроп-топе сидит в автомобиле, демонстрируя зрителям свои личные вещи, среди которых оказались золотые часы модели Day-Date ювелирного бренда Rolex.

«Повседневные часы Сторми, которые раньше были моими. Она надевала их на свой день рождения и после этого решила перестать их носить», — пояснила Дженнер в публикации.

Известно, что цена упомянутого украшения составляет 40 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

В феврале 2019 года Кайли Дженнер также подарила своей на тот момент годовалой дочери Сторми бриллиантовое колье. На размещенных в сети кадрах видно, как девочка бегает по квартире в черной одежде, черно-белых кроссовках Nike, а на ее шее — массивное украшение, усыпанное драгоценными камнями.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители