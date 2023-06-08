Топалов рассказал, почему пожалел о партнерских родах

В 2018 году телеведущая Регина Тодоренко родила своего первенца в элитной клинике Москвы. Ее супруг, музыкант Влад Топалов, не сразу согласился на партнерские роды, опасаясь, что это негативно скажется на их семейной жизни.
Однако настояния жены оказались сильнее. Но сам процесс родов был для Топалова неловким и странным. В течение беременности Тодоренко просила его написать ей позитивные фразы для легких родов, но когда он отказался, она обратилась к звукорежиссеру.
«Девять месяцев мы готовились: читали книги, ходили на курсы и на осмотры к гинекологу. В канун родов Регина захотела есть. Она съела четыре килограмма раков, через несколько часов мы поехали в роддом. Там она съела спагетти, потом килограмм мандаринов. И кричала: «Пожалуйста, сделайте мне клизму срочно!». Теперь понимаете, почему я не хотел на роды?» - рассказал Топалов.
На вторых родах Регины присутствовал и их трехлетний сын Миша, что умилило мать, но шокировало общественность. Младший сын Тодоренко и Топалова появился на свет в Канаде, а не на Бали, как говорила Регина ранее.
«Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар», - рассказывала Регина.
Младший сын Тодоренко и Топалова появился на свет 9 июля прошлого года. Супруги назвали ребенка Мир.