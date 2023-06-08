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Топалов рассказал, почему пожалел о партнерских родах

В 2018 году телеведущая Регина Тодоренко родила своего первенца в элитной клинике Москвы. Ее супруг, музыкант Влад Топалов, не сразу согласился на партнерские роды, опасаясь, что это негативно скажется на их семейной жизни.

Топалов рассказал, почему пожалел о партнерских родах
© Клео.ру

Однако настояния жены оказались сильнее. Но сам процесс родов был для Топалова неловким и странным. В течение беременности Тодоренко просила его написать ей позитивные фразы для легких родов, но когда он отказался, она обратилась к звукорежиссеру.

«Девять месяцев мы готовились: читали книги, ходили на курсы и на осмотры к гинекологу. В канун родов Регина захотела есть. Она съела четыре килограмма раков, через несколько часов мы поехали в роддом. Там она съела спагетти, потом килограмм мандаринов. И кричала: «Пожалуйста, сделайте мне клизму срочно!». Теперь понимаете, почему я не хотел на роды?» - рассказал Топалов.

На вторых родах Регины присутствовал и их трехлетний сын Миша, что умилило мать, но шокировало общественность. Младший сын Тодоренко и Топалова появился на свет в Канаде, а не на Бали, как говорила Регина ранее.

«Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар», - рассказывала Регина.

Младший сын Тодоренко и Топалова появился на свет 9 июля прошлого года. Супруги назвали ребенка Мир.

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