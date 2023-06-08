Топалов рассказал, почему пожалел о партнерских родах

«Я готовила Мишку к этому событию. Не знала наверняка, по какому сценарию будут развиваться мои роды, но в голове держала визуализацию того, что хочу: водные роды, рядом со мной муж и сын в ожидании нового человека. Когда почувствовала схватки, предупредила Мишельку, что мама будет играть в разных животных: иногда будет рычать как тигр и мычать как корова, а еще надуваться и сдуваться как огромный шар», - рассказывала Регина.