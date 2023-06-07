Натали Портман не сняла обручальное кольцо после измены мужа

Актриса Натали Портман посетила Открытый чемпионат Франции по теннису. Об этом сообщает Daily Mail.

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41-летнюю Натали Портман засняли на трибунах парижского теннисного комплекса Roland Garros. Актриса была одета в короткое платье с запахом и эспадрильи на танкетке. Образ дополняли соломенная шляпа Christian Dior и солнцезащитные очки.

Примечательно, что актриса продолжает носить обручальное кольцо, несмотря на измену супруга с молодой любовницей.

Накануне мужа Натали Портман, 45-летнего танцора балета Бенджамина Мильпье, застали за поцелуями с 25-летней эко-активисткой Камиллой Этьен. Соответствующие фотографии опубликовало издание Voici.

Журналисты Page Six сообщили, что Портман узнала об измене Мильпье в марте 2023 года, но решила сохранить брак.