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Лила Мосс в платье-комбинации пришла на вечеринку в Лондоне

Дочь супермодели Кейт Мосс, 20-летняя Лила, посетила вечеринку Королевской академии художеств. Об этом сообщает Daily Mail.

Лила Мосс в платье-комбинации пришла на вечеринку в Лондоне
© Газета.Ru

Мероприятие прошло в минувший вторник, 6 июня, в Берлингтон-хаусе в Лондоне. Его посетили многие звезды, в том числе дочь супермодели Кейт Мосс Лила, сыновья музыканта Лиама Галлахера Леннон и Джин, певица Charli XCX.

20-летняя Лила Мосс появилась на публике в черной комбинации в пол. Она надела платье на тонких бретелях с открытой спиной без нижнего белья. Образ дополнили двубортный жакет, миниатюрная сумка и босоножки на шпильке.

В прошлом месяце Лила Мосс приняла участие в показе Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах. Помимо нее, на подиум вышли россиянки Ирина Шейк и Наташа Поли, а также дочь актера Джуда Лоу Айрис, Стелла Максвелл, Джилл Кортлев, Виттория Черетти, Мона Тугаард и другие известные манекенщицы.

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