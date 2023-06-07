Лила Мосс в платье-комбинации пришла на вечеринку в Лондоне

Дочь супермодели Кейт Мосс, 20-летняя Лила, посетила вечеринку Королевской академии художеств. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мероприятие прошло в минувший вторник, 6 июня, в Берлингтон-хаусе в Лондоне. Его посетили многие звезды, в том числе дочь супермодели Кейт Мосс Лила, сыновья музыканта Лиама Галлахера Леннон и Джин, певица Charli XCX.

20-летняя Лила Мосс появилась на публике в черной комбинации в пол. Она надела платье на тонких бретелях с открытой спиной без нижнего белья. Образ дополнили двубортный жакет, миниатюрная сумка и босоножки на шпильке.