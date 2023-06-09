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Эмили Ратаковски отметила свой 32-й день рождения в кружевном кожаном платье

Эмили Ратаковски отметила свой день рождения стильно! В четверг супермодель, которой 7 июня исполнилось 32 года, опубликовала в социальных сетях серию фотографий с празднования дня рождения вместе со своим 2-летним сыном Сильвестром.

Ратаковски отметила свой рождения в кожаном платье
© Mainstyle

На снимках звезда предстала в чёрном кожаном платье-мини с тонкими бретельками и кружевной отделкой по всей передней части лифа. Юбка была с оборками и разрезом на левом бедре. Ведущая подкаста сочетала образ с кожаными туфлями на каблуках с тонкими ремешками на лодыжках. Из украшений она надела всего пару колец. Макияж именинницы был драматичным: Эми подвела глаза красными тенями и накрасила губы блеском. Длинные волосы она уложила волнами вокруг плеч.

Эмили Ратаковски вместе со своим 2-летним сыном Сильвестром

На первом снимке модель сидит перед праздничным тортом со свечами и держит за руку своего сына. В последующем видео они вместе поют песенку «С днём рождения», после чего Ратаковски задувает все свечи. На другом кадре малыш стоит перед журнальным столиком, полным цветов, присланных модели по случаю праздника. Идеальный день рождения!

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