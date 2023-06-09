Ратаковски отметила свой рождения в кожаном платье

Эмили Ратаковски отметила свой день рождения стильно! В четверг супермодель, которой 7 июня исполнилось 32 года, опубликовала в социальных сетях серию фотографий с празднования дня рождения вместе со своим 2-летним сыном Сильвестром.

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На снимках звезда предстала в чёрном кожаном платье-мини с тонкими бретельками и кружевной отделкой по всей передней части лифа. Юбка была с оборками и разрезом на левом бедре. Ведущая подкаста сочетала образ с кожаными туфлями на каблуках с тонкими ремешками на лодыжках. Из украшений она надела всего пару колец. Макияж именинницы был драматичным: Эми подвела глаза красными тенями и накрасила губы блеском. Длинные волосы она уложила волнами вокруг плеч.

Эмили Ратаковски вместе со своим 2-летним сыном Сильвестром