Валерий Сюткин не ест мороженое из-за пережитой в детстве травмы
Певец Валерий Сюткин в разговоре с «Пятым каналом» признался, что не очень любит мороженое из-за того, что в детстве отравился этим десертом.
«В детстве на станции метро «Кировская», ныне «Чистые пруды», где я живу по сей день, мама купила стаканчик. То ли я был не готов, то ли мороженое немножко дольше находилось без холодильника, чем нужно. Короче, немножечко траванулся. Все, до свидания на всю жизнь», — вспомнил Сюткин.
Музыкант признался, что после инцидента стал абсолютно равнодушен к популярному десерту. По словам певца, он изредка может съесть один шарик мороженого, если в прикуску к нему идут яблочные пирожки, которые готовят дочери Сюткина.
«Я мало ем сладкого. Я вообще мало ем», — резюмировал артист.
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