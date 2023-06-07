Валерий Сюткин не ест мороженое из-за пережитой в детстве травмы

«В детстве на станции метро «Кировская», ныне «Чистые пруды», где я живу по сей день, мама купила стаканчик. То ли я был не готов, то ли мороженое немножко дольше находилось без холодильника, чем нужно. Короче, немножечко траванулся. Все, до свидания на всю жизнь», — вспомнил Сюткин.