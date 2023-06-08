53-летняя актриса показала фигуру в откровенном бикини

Американская актриса Хизер Грэм показала фигуру в откровенном бикини во время отдыха на Ямайке. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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53-летняя звезда фильма «Водительские права» позировала на пляже в белом купальнике, который состоял из топа с треугольными чашками и трусов с завышенной талией на завязках. Наряд обнажал часть груди и бедра знаменитости, подчеркивая ее стройную фигуру. При этом артистка распустила волосы оттенка блонд и нанесла на губы розовый блеск.

Поклонники оценили внешний вид Грэм в комментариях.

«Ты не стареешь! Выглядишь потрясающе», «Все еще самая великолепная женщина, когда-либо украшавшая планету Земля», «Такая же, как и 35 лет назад», «Невероятная! Забываю, что тебе 53», «Богиня», — восхитились пользователи сети.