Звезда «Секса в большом городе» назвала способы борьбы со старением

Англоканадская актриса Ким Кэтролл перечислила свои способы борьбы со старением. Интервью с ней публикует издание Page Six.

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66-летняя звезда «Секса в большом городе» рассказала, что пытается скрыть признаки старения всеми существующими в мире методами. Среди таких способов она назвала введение ботокса и некоторые другие косметологические процедуры.

«Существует множество альтернатив, которые стимулируют тело бороться со старением», — уточнила знаменитость.

Кэтролл призвала читателей серьезно подходить к выбору хирурга или косметолога, чтобы не испортить внешность некачественными инъекциями и операциями. «Вы должны быть похожи на себя», — высказалась телезвезда в разговоре с журналистами.