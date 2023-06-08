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Отношения Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вышли на новый уровень

Именитый холостяк не так прост, как кажется. Пока злые языки жестко критикуют Леонардо ДиКаприо за любовь к девушкам младше 25 лет и упрекают в том, что он с новыми романами зачастил, актер пытается запутать назойливых наблюдателей. Он гуляет то с одной моделью, то с другой, но сердце, похоже, отдал Джиджи Хадид. Иначе как объяснить такую закономерность, что если ее видят на мероприятии, то там и Лео?

Отношения ДиКаприо и Хадид вышли на новый уровень
© Super.ru

Напомним, что звезды тихо расстались в конце прошлого года: оба не хотели ничего серьезного, несмотря на большую обоюдную симпатию. Однако продолжили гулять вместе. А на днях бывших любовников снова застукали на званом ужине британского журнала Vogue в китайском ресторане, причем на ивент пришли и отец с мачехой Лео, пишет TMZ. Согласитесь, знакомство с родителями в статусе с бывших сближает больше, чем в романтических отношениях.

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Попытка ли это вернуть возлюбленную, остается только догадываться. Расставаясь с Лео, Джиджи четко объясняла, что у нее в приоритете воспитание дочери, а мириться с тусовочным графиком актера она не готова. Если Лео, как он сам и говорит, хочет скорее остепениться, стоит просто прислушаться к словам бывшей. Глядишь, она передумает.

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