Барановская рассказала про агрессивных таксистов в аэропорту

Телеведущая Юлия Барановская столкнулась с агрессивными таксистами в московском аэропорту. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Звезда призналась, что ее пугают нелегальные работники такси.

«Откуда берутся эти люди, которые буквально бросаются на тебя, перегораживают дорогу и навязывают свои «услуги» в агрессивной манере, даже за руки хватают? С чемоданом спокойно пройти невозможно», — поделилась она в личном блоге.

По словам Барановской, она никогда не пользуется услугами нелегальных таксистов, поскольку они могут обмануть и привезти не туда, куда нужно. Телеведущая призвала разобраться с теми, кто работает «мимо кассы».

«Очень сомневаюсь, что полиция и другие службы день за днем их не замечают. Уж нет ли здесь коррупционной составляющей?» — отметила Барановская.