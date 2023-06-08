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Телеведущая Юлия Барановская рассказала про агрессивных таксистов в аэропорту

Телеведущая Юлия Барановская столкнулась с агрессивными таксистами в московском аэропорту. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Барановская рассказала про агрессивных таксистов в аэропорту
© Газета.Ru

Звезда призналась, что ее пугают нелегальные работники такси.

«Откуда берутся эти люди, которые буквально бросаются на тебя, перегораживают дорогу и навязывают свои «услуги» в агрессивной манере, даже за руки хватают? С чемоданом спокойно пройти невозможно», — поделилась она в личном блоге.

По словам Барановской, она никогда не пользуется услугами нелегальных таксистов, поскольку они могут обмануть и привезти не туда, куда нужно. Телеведущая призвала разобраться с теми, кто работает «мимо кассы».

«Очень сомневаюсь, что полиция и другие службы день за днем их не замечают. Уж нет ли здесь коррупционной составляющей?» — отметила Барановская.

Телеведущая рассказала, что сама предпочитает пользоваться агрегаторами по вызову такси. По ее словам, к таким сервисам намного больше доверия, чем к мужчинам, которые настойчиво предлагают свои услуги возле аэропорта.

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