$82.09+0.6388.04+0.87

Лера Кудрявцева призналась, что не рассчитывала на долгие отношения с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась историей знакомства с супругом Игорем Макаровым и призналась, что не рассчитывала на продолжительные отношения.

Кудрявцева призналась, что не рассчитывала на долгие отношения с мужем
© Слово и Дело

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают годовщину свадьбы 8 июня. Телеведущая в социальных сетях вспомнила о знакомстве с хоккеистом, который младше ее на 16 лет. Кудрявцева рассказала подписчикам, что впервые встретилась с мужем в одном из московских клубов и тогда не рассчитывала на продолжительные отношения.

«Думали ли мы, что наш союз доживает до оловянной свадьбы? Вряд ли! 10 лет — как миг. Полет нормальный, иногда с турбулентными зонами. Прем дальше!» — отметила телеведущая.

Макаров стал третьим мужем Кудрявцевой. В браке с хоккеистом телеведущая родила дочь Мию, которой в этом году исполнится пять лет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители