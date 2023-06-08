Кудрявцева призналась, что не рассчитывала на долгие отношения с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась историей знакомства с супругом Игорем Макаровым и призналась, что не рассчитывала на продолжительные отношения.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров отмечают годовщину свадьбы 8 июня. Телеведущая в социальных сетях вспомнила о знакомстве с хоккеистом, который младше ее на 16 лет. Кудрявцева рассказала подписчикам, что впервые встретилась с мужем в одном из московских клубов и тогда не рассчитывала на продолжительные отношения.