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Телеведущий Андрей Малахов вспомнил отца и расчувствовался в эфире

Телеведущий Андрей Малахов пережил смерть отца во время работы в эфире телеканала. Об этом он вспомнил в программе "МАЛАХОВ" на "России 1".

Малахов вспомнил отца и расчувствовался в эфире
© РИА Новости

Когда в 2006 году был при смерти папа телеведущего, тот открывал пункт телевещания в Австралии. Ему сообщили, что отец оказался в больнице. Малахов при первой возможности улетел в Москву, а затем в Мурманск.

Отец на момент приезда Андрея уже впал в кому. Малахов пригласил священнослужителя, до последнего момента сидел у постели папы и разговаривал с ним.

"Тяжело и непросто для мальчика понять, что общение и часть жизни закончена", — вспомнил ведущий в эфире.

По словам Малахова, он понял, насколько важна роль отца в жизни человека, когда у него самого родился сын. Телеведущий старается как можно больше быть рядом с ребенком, а зрителям советует часто навещать родителей и звонить им при первой возможности.

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