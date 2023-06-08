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38-летняя Ольга Серябкина появилась на премии в прозрачном платье с глубоким вырезом

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина посетила премию «ВК Клипов». Фотографиями с церемонии певица поделилась с подписчиками личного блога.

Серябкина появилась на премии в прозрачном платье с глубоким вырезом
© Газета.Ru

38-летняя Ольга Серябкина пришла на мероприятие в прозрачном облегающем платье в пол с глубоким вырезом, из под которого просвечивало черное нижнее белье. Певица дополнила образ остроносыми туфлями-лодочками на каблуке и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники восхитились нарядом артистки и написали в комментариях:

«Как вам идет этот цвет», «Очень красивая», «Сногсшибательная», «Синий — цвет твоей любви», «Какая вы красивая. И энергетика огонь».

Ольга Серябкина получила известность после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где заняла третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Ольга Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив, а спустя год выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

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