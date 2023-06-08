Серябкина появилась на премии в прозрачном платье с глубоким вырезом

38-летняя Ольга Серябкина пришла на мероприятие в прозрачном облегающем платье в пол с глубоким вырезом, из под которого просвечивало черное нижнее белье. Певица дополнила образ остроносыми туфлями-лодочками на каблуке и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

Ольга Серябкина получила известность после работы в группе SEREBRO. Артистка присоединилась к коллективу в 2006 году. Группа дебютировала на конкурсе «Евровидение-2007», где заняла третье место. В 2009-м группа выпустила первый студийный альбом «ОпиумRoz». Ольга Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила о желании покинуть коллектив, а спустя год выпустила сольный альбом «Косатка в небе».