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Лена Катина рассказала о завещании богатого мужа

Лена Катина удовлетворила любопытство скептически настроенной публики и призналась, заключен ли между ней и ее мужем Дмитрием Спиридоновым брачный договор, а также сообщила о завещании онкобольного бизнесмена.

Лена Катина рассказала о завещании богатого мужа
© Eva.ru

За развитием отношений экс-татушки Лены Катиной с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым все еще с интересом следят миллионы людей. И пока одни радуются, глядя на счастливых влюбленных, другие ищут в этом союзе тайный умысел. Вопросы о брачном договоре по-прежнему тревожат умы интернет-пользователей, но Лена готова на них отвечать.

Кажется, что певица ничуть не смущена происходящим и спокойно реагирует на любые негативные высказывания в свой адрес. Ее отношения с Дмитрием начались почти сразу после знакомства. Спиридонов не стал долго тянуть с предложением и влюбленные поженились довольно быстро.

Конечно, зная о финансовом благополучии бизнесмена и его онкологии некоторые интернет-пользователи сочли Катину довольно корыстной невестой. Однако сама артистка признается, что предлагала мужу заключить брачный договор, но он наотрез отказался. Более того, Спиридонов составил завещание в пользу Лены еще до того, как она стала его законной супругой.

Бизнесмен не скрывает своей любви и при любом удобном случае подчеркивает, как сильно ему повезло быть мужем Катиной. Напомним, что супруги вскоре ожидают пополнения в семье. Сумел Дмитрий также найти общий язык с сыном певицы от прошлого брака.

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