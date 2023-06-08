Лена Катина рассказала о завещании богатого мужа

Лена Катина удовлетворила любопытство скептически настроенной публики и призналась, заключен ли между ней и ее мужем Дмитрием Спиридоновым брачный договор, а также сообщила о завещании онкобольного бизнесмена.

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За развитием отношений экс-татушки Лены Катиной с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым все еще с интересом следят миллионы людей. И пока одни радуются, глядя на счастливых влюбленных, другие ищут в этом союзе тайный умысел. Вопросы о брачном договоре по-прежнему тревожат умы интернет-пользователей, но Лена готова на них отвечать.

Кажется, что певица ничуть не смущена происходящим и спокойно реагирует на любые негативные высказывания в свой адрес. Ее отношения с Дмитрием начались почти сразу после знакомства. Спиридонов не стал долго тянуть с предложением и влюбленные поженились довольно быстро.

Конечно, зная о финансовом благополучии бизнесмена и его онкологии некоторые интернет-пользователи сочли Катину довольно корыстной невестой. Однако сама артистка признается, что предлагала мужу заключить брачный договор, но он наотрез отказался. Более того, Спиридонов составил завещание в пользу Лены еще до того, как она стала его законной супругой.