Певец Найл Хоран во время гастролей One Direction боялся выйти на улицу

«Мне нравилось гастролировать, но это было безумно. Мы приезжали в разные страны и не видели их ни секунды. Только отель, место [концерта], самолет, и снова то же самое. Мы не могли выйти за дверь [отеля]. Если ты выезжал на машине, тебя видели и преследовали [фанаты]», — поделился 29-летний исполнитель.