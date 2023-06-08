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Ирландский певец Найл Хоран во время гастролей с One Direction боялся выйти на улицу

Найл Хоран, один из участников группы One Direction, рассказал, что боялся выходить на улицу, потому что его преследовали фанаты. Этим он поделился в интервью журналу Cosmopolitan.

Певец Найл Хоран во время гастролей One Direction боялся выйти на улицу
© Газета.Ru

«Мне нравилось гастролировать, но это было безумно. Мы приезжали в разные страны и не видели их ни секунды. Только отель, место [концерта], самолет, и снова то же самое. Мы не могли выйти за дверь [отеля]. Если ты выезжал на машине, тебя видели и преследовали [фанаты]», — поделился 29-летний исполнитель.

По словам Хорана, он прекрасно понимал, почему к нему было такое повышенное внимание.

«Но это привело к тому, что, когда я вернулся в Лондон, я боялся выходить на улицу», — сказал исполнитель.

Он также поделился тем, что очень нервничает перед выходом своего нового альбома The Show.

«В этом альбоме нет вещей, которые разбивают сердце, поэтому нужно было придумать новую концепцию», — поделился Найт Хоран.

Новый альбом ирландского певца выйдет 9 июня, а в 2024 году он отправится в концертное турне.

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