Певец Найл Хоран во время гастролей One Direction боялся выйти на улицу

Ирландский певец Найл Хоран во время гастролей с One Direction боялся выйти на улицу
Найл Хоран, один из участников группы One Direction, рассказал, что боялся выходить на улицу, потому что его преследовали фанаты. Этим он поделился в интервью журналу Cosmopolitan.
«Мне нравилось гастролировать, но это было безумно. Мы приезжали в разные страны и не видели их ни секунды. Только отель, место [концерта], самолет, и снова то же самое. Мы не могли выйти за дверь [отеля]. Если ты выезжал на машине, тебя видели и преследовали [фанаты]», — поделился 29-летний исполнитель.
По словам Хорана, он прекрасно понимал, почему к нему было такое повышенное внимание.
«Но это привело к тому, что, когда я вернулся в Лондон, я боялся выходить на улицу», — сказал исполнитель.
Он также поделился тем, что очень нервничает перед выходом своего нового альбома The Show.
«В этом альбоме нет вещей, которые разбивают сердце, поэтому нужно было придумать новую концепцию», — поделился Найт Хоран.
Новый альбом ирландского певца выйдет 9 июня, а в 2024 году он отправится в концертное турне.