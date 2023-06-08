Жена Смолова показала фигуру в бикини во время медового месяца

Жена нападающего московского «Динамо» Федора Смолова, блогерша и диджей Карина Смолова (Истомина) показала откровенное фото во время медового месяца. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 29-летняя супруга футболиста предстала в черном бикини с кольцом-перемычкой между чашками топа. Девушка позировала на фоне моря и скал, дополнив образ солнцезащитными очками и демонстрируя стройную фигуру и тату на коже. Известно, что пара отдыхает в Италии.

О свадьбе спортсмена и диджея стало известно 5 июня. Молодожены поделились снимками с кольцами в соцсетях. При этом Смолова под фото призналась мужу в чувствах, подписав: «Я люблю тебя».