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Жена Смолова показала фигуру в бикини во время медового месяца

Жена нападающего московского «Динамо» Федора Смолова, блогерша и диджей Карина Смолова (Истомина) показала откровенное фото во время медового месяца. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Жена Смолова показала фигуру в бикини во время медового месяца
© Лента.ру

На размещенном снимке 29-летняя супруга футболиста предстала в черном бикини с кольцом-перемычкой между чашками топа. Девушка позировала на фоне моря и скал, дополнив образ солнцезащитными очками и демонстрируя стройную фигуру и тату на коже. Известно, что пара отдыхает в Италии.

О свадьбе спортсмена и диджея стало известно 5 июня. Молодожены поделились снимками с кольцами в соцсетях. При этом Смолова под фото призналась мужу в чувствах, подписав: «Я люблю тебя».

Ранее советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова стала участницей новой откровенной фотосессии для модного журнала Acumen Magazine. 56-летняя знаменитость предстала перед камерой голой, прикрывая обнаженные части тела париком длиной до пола.

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