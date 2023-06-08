92-летний Иван Краско стал жить с 28-летней помощницей

Но сама Дарья утверждает, что у нее и Краско нет интимных отношений, а она лишь помогает ему в быту и заботится о нем, так как он болен. Краско же говорит, что Дарья для него много значит, и она помогает ему во многих делах. Несмотря на разницу в возрасте, Краско не исключает возможность пятого брака и даже намекает на это, но Дарья заявляет, что у нее уже есть молодой человек. Сыновья актера не рады появлению Дарьи в квартире.