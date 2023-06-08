92-летний Иван Краско стал жить с 28-летней помощницей
92-летний народный артист России Иван Краско теперь живет со своей 28-летней помощницей по имени Дарья Пашкова. Это вызвало беспокойство у бывшей жены актера, Натальи Вяль, которая подозревает, что за поступком молодой женщины стоит корыстный интерес.
Но сама Дарья утверждает, что у нее и Краско нет интимных отношений, а она лишь помогает ему в быту и заботится о нем, так как он болен. Краско же говорит, что Дарья для него много значит, и она помогает ему во многих делах. Несмотря на разницу в возрасте, Краско не исключает возможность пятого брака и даже намекает на это, но Дарья заявляет, что у нее уже есть молодой человек. Сыновья актера не рады появлению Дарьи в квартире.
Женский журнал Kleo напоминает, что четвертый брак Ивана Краско был с Натальей Шавель 1990 года рождения. Разница в возрасте с Иваном Краско составляет 60 лет. Пара прожила в браке шесть лет.
Дарья Пашкова заявила, что речь идет не о сердечных делах, а о дружбе и заботе. В частности, за последние несколько месяцев Иван Краско более десяти раз ложился в больницу. Во всех случаях в медучреждениях с ним находилась Пашкова.