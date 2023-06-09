Бывший муж Бородиной рассказал, сколько тратит на прогулку с дочерью

Бизнесмен Курбан Омаров рассказал в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, сколько денег тратит на прогулку с дочерью от телеведущей Ксении Бородиной.

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Омаров признался, что прогулки с дочерью Теоной обходятся ему в 50-100 тыс. рублей. Предприниматель отметил, что не жалеет денег на своего ребенка. Также он уверил, что исправно платить алименты каждый месяц. Бизнесмен признался, что не может разглашать сумму алиментов согласно договору.

Омаров отметил, что его дочь материально ни в чем не нуждается. Он знает, что его бывшая жена может спокойно обеспечить Теону сама, однако, если потребуется, то мужчина готов помочь финансово.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021 году телеведущая и бизнесмен развелись. Звезда рассказывала, что тяжело переживала развод. Ей пришлось обратиться к психологу после расставания с предпринимателем.