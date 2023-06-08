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Стало известно, с кем спит Бузова по ночам

Звезда не скрывает, что у нее происходит в личной жизни.

Стало известно, с кем спит Бузова по ночам
© Womanhit

Певица и телеведущая Ольга Бузова любит откровенничать со своими поклонниками. Вот и сейчас артистка поделилась подробностями личной жизни. Знаменитость призналась, что в свои 37 лет спит с плюшевыми игрушками.

«Привет. Я — Оля, мне 37 лет. Я сплю с мишкой, а это мои любимые игрушки в зале (в каждой комнате — разные)» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Ольга.

Womanhit

Бузова не скрывает, что сейчас у нее нет мужчины. Звезда не раз говорила, что мечтает о семье с детьми.

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