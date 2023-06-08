Елена Летучая опубликовала фото с пляжа на Мальдивах

Телеведущая Елена Летучая, наиболее известная по шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», опубликовала несколько фотографий в бикини. Соответствующими снимками она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

© elenapegas/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

44-летняя Елена Летучая выложила в социальных сетях серию кадров, сделанных на пляже на Мальдивах. Она позировала на песчаном побережье в раздельном купальнике черного цвета, состоящем из треугольного лифа и плавок на завязках. Образ телеведущей дополнили солнцезащитные очки с оправой в форме cat eye и темными стеклами, а также чокеры из бисера и браслеты.

«Место, где сгущается красота мира», — подписала она.