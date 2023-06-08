Регина Тодоренко прошлась по улице босиком в белье

«Да, вид у меня максимально странный. У меня просто каждая минута на счету. У меня был выбор: остаться в Минске на съемки и спокойно спать ночью или прилететь домой на утренник к сыну, вернуться в Минск на ночную съемку, сделать три перелета за два дня. Вы уже поняли, что я выбрала», — пояснила телеведущая.