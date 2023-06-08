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Регина Тодоренко прошлась по улице босиком в белье

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко прошлась по улице босиком и без верхней одежды. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Регина Тодоренко прошлась по улице босиком в белье
© Lenta.ru

В опубликованных роликах знаменитость отказалась от обуви и предстала в коричневом нижнем белье, состоящем из топа и трусов с высокой посадкой. Звезда собрала волосы в пучок и дополнила свой образ серьгами-гвоздиками. Женщина рассказала, что бежала из отеля в машину, опаздывая в аэропорт.

«Да, вид у меня максимально странный. У меня просто каждая минута на счету. У меня был выбор: остаться в Минске на съемки и спокойно спать ночью или прилететь домой на утренник к сыну, вернуться в Минск на ночную съемку, сделать три перелета за два дня. Вы уже поняли, что я выбрала», — пояснила телеведущая.

В мае Регина Тодоренко снялась в бикини на отдыхе. Она предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и плавок с завышенной талией.

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