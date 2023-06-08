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Певец Влад Соколовский заявил, что ценит отношения с бывшей женой Ритой Дакотой

Певец Влад Соколовский рассказал в беседе с Super, что его отношения с бывшей женой Ритой Дакотой изменились в лучшую сторону.

Соколовский заявил, что ценит отношения с бывшей женой Дакотой
© Газета.Ru

Соколовский ценит, что он и экс-супруга стараются работать над отношениями и их укреплять. Сейчас артисты хорошо дружат. Однако музыкант не отрицает, что в прошлом у него и Дакоты были обиды и боль друг на друга.

«Важно просто понять, хочешь ли ты жить в этом или готов работать над собой, что-то менять. Других людей не поменяешь, но, изменившись самому, можно избавиться от боли, открыть свое сердце», — объяснил певец.

Соколовский и Дакота развелись в августе 2018 года. Певица заявляла, что неоднократные измены экс-супруга стали причинами разрыва. У музыкантов есть общая дочь Мия.

На данный момент Соколовский состоит в отношениях с блогершей Ангелиной Сурковой. Он сделал предложение партнерше в июле 2022 года. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Певец рассказывал, что они собираются отпраздновать торжество в Италии. У возлюбленных есть сын Дэвид. Мальчик родился в феврале 2022 года.

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