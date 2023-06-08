Соколовский заявил, что ценит отношения с бывшей женой Дакотой

Певец Влад Соколовский заявил, что ценит отношения с бывшей женой Ритой Дакотой
Певец Влад Соколовский рассказал в беседе с Super, что его отношения с бывшей женой Ритой Дакотой изменились в лучшую сторону.
Соколовский ценит, что он и экс-супруга стараются работать над отношениями и их укреплять. Сейчас артисты хорошо дружат. Однако музыкант не отрицает, что в прошлом у него и Дакоты были обиды и боль друг на друга.
«Важно просто понять, хочешь ли ты жить в этом или готов работать над собой, что-то менять. Других людей не поменяешь, но, изменившись самому, можно избавиться от боли, открыть свое сердце», — объяснил певец.
Соколовский и Дакота развелись в августе 2018 года. Певица заявляла, что неоднократные измены экс-супруга стали причинами разрыва. У музыкантов есть общая дочь Мия.
На данный момент Соколовский состоит в отношениях с блогершей Ангелиной Сурковой. Он сделал предложение партнерше в июле 2022 года. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Певец рассказывал, что они собираются отпраздновать торжество в Италии. У возлюбленных есть сын Дэвид. Мальчик родился в феврале 2022 года.