Соколовский заявил, что ценит отношения с бывшей женой Дакотой

Певец Влад Соколовский рассказал в беседе с Super, что его отношения с бывшей женой Ритой Дакотой изменились в лучшую сторону.

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Соколовский ценит, что он и экс-супруга стараются работать над отношениями и их укреплять. Сейчас артисты хорошо дружат. Однако музыкант не отрицает, что в прошлом у него и Дакоты были обиды и боль друг на друга.

«Важно просто понять, хочешь ли ты жить в этом или готов работать над собой, что-то менять. Других людей не поменяешь, но, изменившись самому, можно избавиться от боли, открыть свое сердце», — объяснил певец.

Соколовский и Дакота развелись в августе 2018 года. Певица заявляла, что неоднократные измены экс-супруга стали причинами разрыва. У музыкантов есть общая дочь Мия.