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Бузова ответила на предположения хирурга о ее пластике фразой «проходите мимо»

Российская ведущая и певица Ольга Бузова ответила на предположения хирурга Александра Вдовина о ее пластических операциях фразой «проходите мимо». Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Бузова ответила на предположения хирурга о ее пластике
© Lenta.ru

Медик рассказал в интервью журналистам издания News.ru, что артистка несколько раз делала ринопластику, удалила комки Биша, а также прибегала к филлерам. Поп-исполнительница заявила, в свою очередь, что этика не является сильной стороной Вдовина.

«Оставьте за мной решения, как жить с моей внешностью и с моей фигурой. Не нравится — проходите мимо. Вы далеко не в первый раз высказываетесь относительно меня. (...). И свои советы посоветуйте себе самому», — высказалась она.

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