Какие знаменитые брюнетки меняли цвет волос

Многие звезды привыкли кардинально менять свой имидж: худеть или полнеть для сценического образа, набирать мышечную массу, экспериментировать со стилем в одежде и прической. Особенно фанатов удивляют знаменитости, которые перекрашивают волосы в неожиданный для них цвет.

© Chloé

В новом тексте «Рамблер» расскажет о брюнетках, которые предпочли яркий блонд привычному темному оттенку.

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Анджелина Джоли

Долгое время Анджелина Джоли оставалась верна шоколадному цвету волос. Однако недавно все изменилось: 7 июня актриса появилась на публике с медовыми локонами. Блондинистыми волосами Анджелина запомнилась фанатам в начале своей карьеры. С таким цветом она появилась в фильме «Прерванная жизнь». Правда, несколько лет назад Джоли вновь перекрашивалась, хоть и ненадолго — для роли в «Вечных».

Новый цвет волос актрисы больше всего похож на тот натуральный оттенок, который был у нее еще в юности.

Ким Кардашьян

Globallookpress

Природный цвет волос звезды реалити-шоу и модели Ким Кардашьян — темный. За это стоит поблагодарить ее армянские корни. При этом Ким совершенно не боится экспериментировать: в 2022 году она перекрасилась в блондинку ради эффектного появления на Met Gala в образе Мэрилин Монро.

Кроме того, Ким стала регулярно фотографироваться и появляться на людях со светлыми волосами и отросшими темными корнями. Благодаря ей такое окрашивание стало трендом.

Кристен Стюарт

Кадр из фильма «Спенсер»

Чтобы избавиться от ярлыка Беллы Стюарт из «Сумерек», Кристен Стюарт решилась на радикальные перемены. Сначала она отрезала свои длинные темные волосы, а затем и вовсе перекрасила их в блонд. На презентации фильма «Персональный покупатель» Кристен предстала перед публикой в дерзком образе платиновой блондинки с ультракороткой стрижкой.

В 2022 году Кристен сыграла знаменитую любимицу британской общественности — принцессу Диану. Для этой роли актриса сохранила светлый оттенок волос и повторила многие женственные образы леди Ди.

Люси Лью

В 2018 году британская актриса Люси Лью вышла в свет в совершенно новом для нее образе: звезда перекрасила волосы в медовый блонд. За всю свою карьеру Люси Лью не изменяла натуральному цвету волос, поклонники привыкли видеть актрису с длинными темными волосами и классической укладкой. На тот момент Лью впервые решилась на такие кардинальные перемены.