Джессика Альба появилась на публике в золотом платье с открытыми плечами
Актриса Джессика Альба, наиболее известная ролями в сериале «Темный ангел» и фильме «Город грехов», оголила плечи на гала-ужине ювелирного Дома Chaumet в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.
42-летняя Джессика Альба появилась на публике в кутюрном платье от модельера из Туниса Ali Karoui. На ней было золотое миди с открытыми плечами, которое дополнили босоножки на шпильке и миниатюрный клатч.
Образ актрисы завершили нюдовый макияж с растушеванной стрелкой и низкий хвост.
Джессика Альба замужем за 44-летним кинопродюсером Кэшем Уорреном с 2008 года. У супругов есть трое детей: 15-летняя Онор, 11-летняя Хэвен и 5-летний Хэйес.
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