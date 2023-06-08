Альба появилась на публике в золотом платье с открытыми плечами

Актриса Джессика Альба, наиболее известная ролями в сериале «Темный ангел» и фильме «Город грехов», оголила плечи на гала-ужине ювелирного Дома Chaumet в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

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42-летняя Джессика Альба появилась на публике в кутюрном платье от модельера из Туниса Ali Karoui. На ней было золотое миди с открытыми плечами, которое дополнили босоножки на шпильке и миниатюрный клатч.

Образ актрисы завершили нюдовый макияж с растушеванной стрелкой и низкий хвост.