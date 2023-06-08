$82.09+0.6388.04+0.87

Джессика Альба появилась на публике в золотом платье с открытыми плечами

Актриса Джессика Альба, наиболее известная ролями в сериале «Темный ангел» и фильме «Город грехов», оголила плечи на гала-ужине ювелирного Дома Chaumet в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Альба появилась на публике в золотом платье с открытыми плечами
© Газета.Ru

42-летняя Джессика Альба появилась на публике в кутюрном платье от модельера из Туниса Ali Karoui. На ней было золотое миди с открытыми плечами, которое дополнили босоножки на шпильке и миниатюрный клатч.

Образ актрисы завершили нюдовый макияж с растушеванной стрелкой и низкий хвост.

Джессика Альба замужем за 44-летним кинопродюсером Кэшем Уорреном с 2008 года. У супругов есть трое детей: 15-летняя Онор, 11-летняя Хэвен и 5-летний Хэйес.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители