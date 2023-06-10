Дженнифер Кулидж призналась, почему у нее нет детей

Успех «Белого лотоса» привел к настоящему ренессансу популярности Дженнифер. Актриса не только стала желанным гостем всех голливудских вечеринок (куда ее не пускали последние 10 лет), но и регулярно дает интервью и снимается для обложек глянца. На этот раз знаменитость ответила на вопросы британского GQ, а заодно поучаствовала в фотосессии.