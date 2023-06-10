Дженнифер Кулидж призналась, почему у нее нет детей

Успех «Белого лотоса» привел к настоящему ренессансу популярности Дженнифер. Актриса не только стала желанным гостем всех голливудских вечеринок (куда ее не пускали последние 10 лет), но и регулярно дает интервью и снимается для обложек глянца. На этот раз знаменитость ответила на вопросы британского GQ, а заодно поучаствовала в фотосессии.
«Я очень, очень незрелая. Думаю, это удерживало меня от детей, потому что я сама вроде как ребенок. Может, если бы у меня были дети, пришлось бы повзрослеть», — призналась Дженнифер.
Впрочем, видимо, это и есть главный секрет ее харизматичной непосредственности.
Ранее 61-летняя актриса поделилась советом для женщин, которым сложно найти мужчину. В частности, рекомендовала для начала полюбить себя. И судя по новой фотосессии, с этим у нее нет никаких сложностей!