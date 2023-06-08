Бородина призвала женщин перестать мстить бывшим мужьям через детей

«Я вас как женщина хорошо понимаю, это правда тяжело порой все тащить на себе, когда отец не участвует в жизни ребенка финансово. <…> Это отвратительно. Низко для мужика! Но! Потом в кабинете психолога она (дочь) и не вспомнит об этих деньгах! Она будет помнить, что тепла отца не было», — рассказала телеведущая.