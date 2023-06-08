Телеведущая Ксения Бородина призвала женщин перестать мстить бывшим мужьям через детей
Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что она категорически против того, что некоторые женщины не дают своим детям видеться с отцом.
По словам Бородиной, таким образом женщины выясняют отношения с мужчинами, делая из ребенка «оружие против» бывшего мужа. Однако, как заявила ведущая, больше всего в этой ситуации страдают дети, а не экс-партнер.
Бородина отметила, на одном из проектов участники жаловались, что им не дают видеться с детьми.
«Если мамы этих детей меня читают, то лучше бы вам прислушаться и перестать через детей мстить этим мужчинам. Вы так наказываете только себя и детей!» — заявила звезда.
Одна из подписчиц Бородиной написала, что не дает ребенка мужу, когда тот не платит алименты. Телеведущая назвала подобный подход манипуляцией. По ее словам, такие проблемы можно решить через суд.
«Я вас как женщина хорошо понимаю, это правда тяжело порой все тащить на себе, когда отец не участвует в жизни ребенка финансово. <…> Это отвратительно. Низко для мужика! Но! Потом в кабинете психолога она (дочь) и не вспомнит об этих деньгах! Она будет помнить, что тепла отца не было», — рассказала телеведущая.
Бородина отметила, что ребенку можно запрещать не видеться с отцом в том случае, если он наркоман или алкоголик.