Лохан рассказала об ожидании первенца от арабского финансиста

Актриса Линдси Лохан, наиболее известная ролями в фильмах «Ловушка для родителей» и «Дрянные девчонки», стала героиней июньского номера журнала Allure. Соответствующие фотографии появились на сайте издания.

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36-летняя Линдси Лохан позировала фотографу Бену Хассетту в черном платье Saint Laurent, оголившем ее округлившийся живот.

Беременная актриса не только снялась для обложки глянца, но и дала небольшое интервью, в котором поделилась эмоциями от скорого пополнения в семье.

«Мне не терпится увидеть, что это за чувство и каково это — просто быть мамой», — рассказала она.

Линдси Лохан добавила, что ожидание первенца «ошеломляет, в хорошем смысле этого слова».