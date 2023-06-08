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Линдси Лохан рассказала об ожидании первенца от арабского финансиста

Актриса Линдси Лохан, наиболее известная ролями в фильмах «Ловушка для родителей» и «Дрянные девчонки», стала героиней июньского номера журнала Allure. Соответствующие фотографии появились на сайте издания.

Лохан рассказала об ожидании первенца от арабского финансиста
© Газета.Ru

36-летняя Линдси Лохан позировала фотографу Бену Хассетту в черном платье Saint Laurent, оголившем ее округлившийся живот.

Беременная актриса не только снялась для обложки глянца, но и дала небольшое интервью, в котором поделилась эмоциями от скорого пополнения в семье.

«Мне не терпится увидеть, что это за чувство и каково это — просто быть мамой», — рассказала она.

Линдси Лохан добавила, что ожидание первенца «ошеломляет, в хорошем смысле этого слова».

В марте 2023 года Линдси Лохан рассекретила беременность от арабского финансиста Бадера Шаммаса, за которого вышла замуж прошлым летом. Актриса опубликовала в социальных сетях фотографию, на котором запечатлен комбинезон для новорожденного ребенка с надписью «Coming soon» («Скоро буду»). «Мы очень счастливы и взволнованы», — написала она.

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