Блогерша Катя Клэп назвала любимые бренды одежды

Популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), назвала свои любимые бренды одежды. Интервью с ней появилось на YouTube-канале «Мадонна Мур».

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30-летняя инфлюэнсерша отметила, что предпочитает изделия отечественной марки Lime, британского бренда Vivienne Westwood и американского — Marc Jacobs. Кроме того, она указала, что ей нравится ассортимент расположенного в Санкт-Петербурге секонд-хенда Jan-Jak Pidjak store.