Блогерша Катя Клэп назвала любимые бренды одежды
Популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), назвала свои любимые бренды одежды. Интервью с ней появилось на YouTube-канале «Мадонна Мур».
30-летняя инфлюэнсерша отметила, что предпочитает изделия отечественной марки Lime, британского бренда Vivienne Westwood и американского — Marc Jacobs. Кроме того, она указала, что ей нравится ассортимент расположенного в Санкт-Петербурге секонд-хенда Jan-Jak Pidjak store.
Также Клэп перечислила самых стильных, на ее взгляд, знаменитостей, которые ее вдохновляют. В их список девушка внесла модель Беллу Хадид, сестер-блогерш Сидни и Девон Карлсон и актрису и модель Джулию Фокс.
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