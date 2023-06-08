Российский тиктокер пожаловался на последствие популярности

«Бывает такое, что ты идешь в не очень хорошем настроении, у тебя был не очень хороший день и к тебе подходят люди и говорят: "О, бро, привет, это ты!", и начинают с тобой разговаривать, а ты не хочешь общаться», — пожаловался блогер на минус популярности.