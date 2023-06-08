$82.09+0.6388.04+0.87

Российский тиктокер пожаловался на последствие популярности

Российский тиктокер Ян Шаймухаметов, более известный под ником Ynchq, раскрыл главный минус популярности. В подкасте блогеру и музыканту Эльдару Джарахову, доступном на YouTube, он назвал негативной стороной узнаваемости внимание поклонников в неподходящие моменты.

Российский тиктокер пожаловался на последствие популярности
© Lenta.ru

«Бывает такое, что ты идешь в не очень хорошем настроении, у тебя был не очень хороший день и к тебе подходят люди и говорят: "О, бро, привет, это ты!", и начинают с тобой разговаривать, а ты не хочешь общаться», — пожаловался блогер на минус популярности.

При этом он добавил, что всегда старается общаться и фотографироваться с поклонниками.

Тиктокер также рассказал, что одним из преимуществ популярности является то, что в заведениях ему всегда предоставляют стол, несмотря на полную бронь, так как узнают его.

«Я прихожу в рестораны по факту и спрашиваю, есть ли свободные столики. А мне отвечают: "Для вас — да, есть"», — объяснил он.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители