Звезда «Чудаков» вышел из психбольницы

Скейтбордист, каскадер и звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера покинул психиатрическую клинику и отправился в реабилитационный центр. Об этом сообщает TMZ.

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По данным источников, бывшую звезду «Чудаков» выписали из психбольницы в среду, 7 июня. Сообщается, что сейчас Марджера проходит курс детоксикации организма, после чего отправится на реабилитацию в другое место.