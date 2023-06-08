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Звезда «Чудаков» вышел из психбольницы

Скейтбордист, каскадер и звезда шоу «Чудаки» на MTV Бэм Марджера покинул психиатрическую клинику и отправился в реабилитационный центр. Об этом сообщает TMZ.

Звезда «Чудаков» вышел из психбольницы
© Lenta.ru

По данным источников, бывшую звезду «Чудаков» выписали из психбольницы в среду, 7 июня. Сообщается, что сейчас Марджера проходит курс детоксикации организма, после чего отправится на реабилитацию в другое место.

Ранее стало известно, что представители правоохранительных органов отправили звезду «Чудаков» в психиатрическую клинику. По словам полицейских, Марджера представлял опасность для себя и других. Они выследили каскадера через телефон и обнаружили его в принадлежащем актеру Дэнни Трехо ресторане.

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