Успенская заявила, что отказалась от алкоголя ради здоровья

Певца Любовь Успенская рассказала в беседе с порталом BLITZ+, как поддерживает себя в форме.

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Успенская призналась, что отказалась от алкоголя и сигарет и соблюдает здоровый образ жизни. Она не ест продукты с токсинами и потребляет исключительно свежую и натуральную еду. Певица также не позволяет себе маринованные, копченые и жареные продукты.

«Никакой диеты не соблюдаю. Нравится вкусно поесть. Главное — правильные продукты», — отметила артистка.

В рацион Успенской входит рыба, много овощей, индейка, курица и красное мясо. 69-летняя артистка также регулярно ходит по врачам и сдает анализ крови.

«Если, к примеру, мне не хватает витамина А, то ем лук или салаты», — объяснила музыкантка.