Певица Любовь Успенская заявила, что отказалась от алкоголя ради здоровья
Певца Любовь Успенская рассказала в беседе с порталом BLITZ+, как поддерживает себя в форме.
Успенская призналась, что отказалась от алкоголя и сигарет и соблюдает здоровый образ жизни. Она не ест продукты с токсинами и потребляет исключительно свежую и натуральную еду. Певица также не позволяет себе маринованные, копченые и жареные продукты.
«Никакой диеты не соблюдаю. Нравится вкусно поесть. Главное — правильные продукты», — отметила артистка.
В рацион Успенской входит рыба, много овощей, индейка, курица и красное мясо. 69-летняя артистка также регулярно ходит по врачам и сдает анализ крови.
«Если, к примеру, мне не хватает витамина А, то ем лук или салаты», — объяснила музыкантка.
В своем возрасте Успенская продолжает носить откровенные наряды, из-за чего получает критику со стороны слушателей. В апреле артистка заявила, что хейтеры осуждают ее платья из зависти. Исполнительница подчеркнула, что не видит в своих нарядах ничего вульгарного. Успенская убеждена, что «все умные люди со вкусом» сочтут ее манеру одеваться «достойной».