Энистон изматывала себя тренировками ради карьеры актрисы

«Когда ты думаешь: "Мне нужно сделать 45 минут кардио, иначе я не смогу хорошо потренироваться", это пугает. Я так долго в это верила. Я просто перегорела и сломала свое тело», — рассказала Энистон в беседе с изданием InStyle.