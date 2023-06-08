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Дженнифер Энистон изматывала себя тренировками ради карьеры актрисы

Актриса Дженифер Энистон призналась, что перенесла много травм из-за интенсивных тренировок. Звезда мучила себя постоянными занятиями ради успешной карьеры.

Энистон изматывала себя тренировками ради карьеры актрисы
© Слово и Дело

Энистон рассказала, что во время становления в кино ей приходилось много времени проводить в спортзале, чтобы фигура оставалась подтянутой. Она ограничивала себя на протяжении 15 лет, чтобы вписаться в стандарты Голливуда. В результате актриса психологически сломалась.

«Когда ты думаешь: "Мне нужно сделать 45 минут кардио, иначе я не смогу хорошо потренироваться", это пугает. Я так долго в это верила. Я просто перегорела и сломала свое тело», — рассказала Энистон в беседе с изданием InStyle.

Спустя многие годы голливудская звезда стала аккуратнее относиться к своему здоровью. Сейчас она избирательно подходит к занятиям и составлению своего рациона. Актриса отметила, что нужно бережнее относиться к своему здоровью и телу.

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