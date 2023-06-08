"Это было безумие": дочь Брюса Уиллиса рассказала о домашних родах

34-летняя старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса вполне могла бы унаследовать звание «крепкого орешка». В очередном интервью девушка призналась, что ей пришлось пойти на экстраординарный поступок, чтобы родить первую дочь, Луэтту Исли Томас Уиллис. Мало того что актриса рожала в собственном доме, оказалось, все пошло не по плану: вовремя не отошли воды. Тогда отважная Румер самостоятельно прорвала водную оболочку плода — амниотический мешок, об этом она рассказала в подкасте «Информированная беременность».

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Как бы дико ни звучала вся эта история, девушка решилась на отчаянный шаг с одобрения доулы, которая сопровождала беременность. В процессе Румер поддерживали мама Деми Мур, сестры Таллула и Скаут Уиллис и бойфренд Дерек Ричард Томас. Она описала процесс в деталях:

«Я дотронулась пальцем до этого места. Это было безумие. Я полностью прочувствовала этот маленький мешочек — на ощупь он похож на воздушный шарик с водой, но с немного более жесткой кожей».

Румер также рассказала, что Луэтта запуталась в пуповине, но у нее было недостаточно помощников, чтобы быстро исправить ситуацию.

«Моя акушерка и мой партнер поймали ее. Это была самая дикая вещь. У нее шнурок обмотался вокруг шеи, также он был обернут вокруг тела, почти как пояс для выпускного вечера».