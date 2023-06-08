Киркоров рассказал, зачем сидит на диете

Музыкант признался, что ограничивает себя в еде по предписаниям врачей. Однако в этот день певец решил забыть про запреты и наелся колбасой, пастой и другими блюдами. В разговоре с журналистами Киркоров признался, что следит за своим питанием, чтобы сохранить красоту.

«Я так давно не ужинал. Мой врач меня будет ругать! Но что теперь делать! Красота требует жертв. Поэтому я, конечно, и обращаюсь к пластическому хирургу, и слежу за питанием», — отметил Киркоров.

Киркоров говорил, что решился на пластику весной 2023 года, потому что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Артист сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Также звезда занимался фитнесом и различными физическими упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы. По словам певца, это были вещи, которые «нужно было делать давно», но не хватало времени.