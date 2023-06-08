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Экс-напарница Давы на «Танцах со звездами» рассказала о ревности Бузовой

Бывшая напарница блогера Давы на шоу «Танцы со звездами» рассказала о ревности певицы Ольги Бузовой. По словам танцовщицы Дарьи Палей, телеведущая настраивала их общих знакомых против нее. Об этом пишет PROZvezd.

Напарница Давы на «Танцах со звездами» рассказала о ревности Бузовой
© Газета.Ru

Артистка призналась, что изначально радовалась тому, что ей предстоит выступать в паре с Давой. Блогер в тот момент состоял в отношениях с Бузовой, а у Палей уже тогда был муж, танцор Алексей Сильде. Поэтому Палей предположила, что поводов для беспочвенных слухов о романе не будет. Однако, по словам Палей, после начала проекта телеведущая стала открыто проявлять свою ревность и настраивать общих знакомых против нее.

«Как только начался проект, честно, не знаю, что у них произошло, они расстались. Ну и понятно, что все полилось на меня. Много негатива от Оли. Она настраивала разных звезд, знакомых, которые были общими с ней и Давой, против меня», — вспомнила танцовщица.

Вместе с этим танцовщица подчеркнула, что никогда не состояла в отношениях с партнерами по танцам, так как после изнурительных тренировок думать о романтике сил у спортсменов не остается.

Блогер Дава был последним возлюбленным Бузовой, о котором она публично рассказала. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Дава опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.

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